Синоптик рассказала, когда будет тепло в Москве Синоптик Позднякова предупредила о холодном начале весны в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последние числа февраля и начало марта в Москве будут прохладными, а на дорогах ожидается гололед, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, которые приводит KP.RU, в среднем с 25 по 29 февраля температура воздуха будет от 0 до +2 градусов, а ночью будет опускаться до минус 4 градусов.

В воскресенье и понедельник возможен гололед. К счастью, обойдется без ледяного дождя, но даже небольшие осадки при такой температуре могут создавать ледяную корку на дорогах, автомобилях и других поверхностях, — сказала специалист.

Также Позднякова отметила, что с началом календарной весны в столице резко не потеплеет, но осадки не ожидаются из-за антициклона. Воздух будет постоянно прогреваться выше отметки ноль градусов только после 20 марта.

Среднесуточная температура станет положительной только около 20 марта. Как и положено по климатическим нормам, — подытожила она.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве заканчиваются снегопады, Санкт-Петербург уже освобождается от снежного покрова, однако восточным российским регионам придется подождать, пока к ним придет весна. Атлантический циклон принес тепло в Зауралье вплоть до Ханты-Мансийска, однако далее на восток начинается холодный сибирский антициклон.