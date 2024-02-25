Оттепель, ночные морозы, снег: погода в феврале-марте в Москве и Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве заканчиваются снегопады, Санкт-Петербург уже освобождается от снежного покрова, однако восточным российским регионам придется подождать, пока к ним придет весна. Что с погодой в Москве 25 февраля, насколько тепло в Петербурге, какие сюрпризы обещают синоптики россиянам в начале марта?

Что с погодой в Москве

Гидрометцентр России предупредил москвичей, что в воскресенье, 25 февраля, их ожидает оттепель с мокрым снегом. Как отмечает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, несмотря на повышение температуры, столица остается под снежным покровом.

«То, что „съела“ оттепель, компенсировал ночной и утренний снегопад. По данным базовой метеостанции столицы, высота снежного покрова сегодня составляет 62 см», — указывает синоптик.

В ближайшие дни в Москве сохранится оттепель, заявил RT начальник ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

«В понедельник днем — 0...+2 градуса. В ночь на 28 февраля давление будет расти, ночью может быть до −8. Днем в среду — −1...+4 градуса. 29 февраля — −1...+4, а 1 марта — 0...+5», — сообщил Цыганков.

Аналогичным прогнозом поделился с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов — к концу рабочей недели воздух в Москве прогреется до +5 градусов.

Сколько градусов будет в Петербурге на выходных

Санкт-Петербург остается в зоне действия крупного атлантического циклона, который принес дожди и оттепели. При этом в северной столице быстро сокращается высота снежного покрова, отмечает Михаил Леус.

«Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге на утро воскресенья, 25 февраля, составляет 16 см, за последние двое суток петербургские сугробы уменьшились на 12 см», — написал он в своем Telegram-канале «Погода от Шефа».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в воскресенье погода в городе может дойти до исторического рекорда тепла.

«25 февраля может и до +6 градусов воздух прогреться. Сразу отмечу, что и рекорд температуры для этого дня (+6 градусов) наблюдался в 1997 году, так что можем приблизиться к нему, но за этим еще последим», — сообщил Колесов.

По данным системы Foreca, в настоящее время в Петербурге около 3 градусов тепла. В течение недели дневная температура составит +3–5 градусов, ночью ожидаются заморозки.

Какая погода в регионах России

25 февраля на территории России резко различаются прогнозы в европейской и азиатской частях страны. По данным «Яндекс.Погоды», атлантический циклон принес тепло в Зауралье вплоть до Ханты-Мансийска, однако далее на восток начинается холодный сибирский антициклон.

В Нижнем Новгороде, пишет МК.RU, 25 февраля ожидается холодная и ветреная погода, до −2 градусов со снегом. Южнее в Астрахани солнечно, около 0 градусов, туда доходит тепло от европейского циклона.

А вот жители среднего Поволжья испытают воздействие антициклона, который принесет аномальные холода.

«23–25 февраля в Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Иркутской областях аномально холодная погода. В Краснодарском крае в горах (исключая МО Сочи) выше 1000 м лавиноопасно, 25 февраля на черноморском побережье в районе Новороссийска ветер до 24 м/с. В горах Адыгеи выше 1000 м, в горных районах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестана лавиноопасно», — сообщает Гидрометцентр.

В Оренбуржье до −15 градусов, сообщили в Приволжском управлении госметеослужбы. В Челябинске до начала оттепели на последней неделе февраля сохраняется холодная погода, до −17 градусов, как пишет «МК в Челябинске», местный гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение.

Восточнее, в Кемеровской области, 25 февраля также завершается период аномальных холодов: местный гидрометцентр предупредил, что перепад температур с началом выходных составит 36 градусов, температура поднимется с −40 до −4.

На Дальнем Востоке пока что не ждут потепления: как сообщает EAOMedia, антициклон будет определять холодную погоду в Еврейской автономной области и вокруг по крайней мере до середины марта.

Что будет с погодой в марте

По данным Foreca, погода в Москве в начале марта 2024 года не принесет настоящих сюрпризов: несмотря на ночные заморозки до −10 градусов, дневная температура в столице будет оставаться выше 0. В середине будущей и следующей за ней недели возможен снег с дождем.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге. В северной столице заморозки не будут сильным — до −3 градусов ночью, +3–5 градусов днем. В начале марта возможны осадки.

Гидрометцентр предсказывает теплую погоду (+1–2 градуса днем) в начале марта в Нижнем Новгороде и Поволжье. Схожая ситуация, но с ночными заморозками до −10 градусов, ожидается в Челябинской области.

А вот Новосибирску в начале марта предсказали похолодание (с −3 до −13 к 8 марта) и мощный снегопад, который будет продолжаться с 1 до 16 марта.

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