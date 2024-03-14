Названы тревожные симптомы дефицита магния Эндокринолог Савенко: дефицит магния проявляется провалами в памяти и депрессией

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Симптомами дефицита магния являются повышенная утомляемость, подергивание век, ухудшение памяти, ночные судороги, онемение и головокружение, рассказала NEWS.ru эндокринолог Вероника Савенко. Медик добавила, что магний — важнейший элемент для нормальной работы нервной системы.

Первыми симптомами недостатка магния в организме обычно являются повышенная утомляемость, склонность к депрессии; среди других проявлений — подергивание век, ощущение напряжения, ухудшение памяти, нарушение засыпания или бессонница, ночные судороги, иногда онемение, головокружение, раздражительность, — подчеркнула Савенко.

Эксперт отметила, что недостаток магния можно восполнить, добавив в рацион бананы, бобовые, морскую капусту, а также темный шоколад и морскую рыбу, особенно лосось.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин предупредил, что повреждения родинок могут привести к развитию онкологического заболевания. По его словам, также существует риск перерождения старых родинок в меланому. Специалист призвал очень внимательно относиться к образованиям на коже.

Врач отметил, что в Австралии и Техасе заболеваемость меланомой в 100 раз больше, чем в «нашей полосе», поскольку на ее рост напрямую влияет солнце. Как отметил Черемушкин, с одной стороны, родинка — это злокачественная опухоль, которая тяжело поддается терапевтическим методам воздействия.