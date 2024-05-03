Названы способы не попасть в замкнутый круг «нет опыта — нет работы» HR-специалист Мурадян: найти работу после вуза легче, если проходить стажировки

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HR-специалист Гарри Мурадян в беседе с NEWS.ru рассказал, как не попасть в замкнутый круг «нет опыта — нет работы, а работы нет потому, что я учился и не хотели брать студента». Он посоветовал приобретать опыт помимо обычной работы и расширять сеть контактов.

Мурадян назвал три способа получения опыта за пределами традиционной работы. Он посоветовал проходить стажировки и подработки, работать волонтером в организациях, которые связаны с нужной сферой деятельности, и создавать собственные проекты.

Расширять сеть контактов HR-специалист советует посредством посещения отраслевых мероприятий и конференций, связываться со специалистами из нужной сферы через социальные сети и присоединяться к профессиональным организациям.

Если вы не можете найти работу в своей желаемой области, подумайте о смежных областях или отраслях, где ваш опыт и навыки могут быть ценными. Иногда для того, чтобы продвинуться в карьере, необходимо внести коррективы в свои первоначальные планы, — добавил Мурадян.

Эксперт также посоветовал воспользоваться услугами университетского карьерного центра и попросить преподавателей написать рекомендательные письма.

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