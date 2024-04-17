Названы самые востребованные профессии в 2024 году Экономист Зубец: востребованными профессиями в 2024-м станут курьеры и водители

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми востребованными профессиями в РФ в 2024-м станут маркетолог, курьеры, водители и специалисты в области PR, рассказал NEWS.ru директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. По его словам, на рынке труда всегда ценятся профессионалы вне зависимости от специальности.

Востребованность профессии зависит не от специальности, а от квалификации. Сильно страдает от отсутствия высококлассных спецов машиностроение. Требуются маркетологи из-за оживления российского рынка. Нужны курьеры и водители. Последние должны разбираться в логистике и экспедиции. Остается спрос на специалистов в области рекламы и пиара, — отметил Зубец.

Ранее Зубец рассказал, что средний показатель зарплатных ожиданий россиян достиг 115 тысяч рублей в месяц к концу 2023 — началу 2024 года. Данные основываются на результатах регулярных социологических исследований, проводимых Институтом социально-экономического развития при правительстве РФ. По словам ученого, двумя годами ранее граждане России в среднем рассчитывали на 92 тысячи рублей, а год назад — на 106 тысяч. Зубец считает, что рост зарплатных ожиданий является хорошим показателем экономической динамики.