Названы смертельно опасные заболевания, симптомом которых является зевота Терапевт Заплавнова: зевота может быть признаком ЧМТ, эпилепсии или инсульта

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Зевота может быть симптомом тяжелых и потенциально смертельных заболеваний, в том числе эпилепсии, рассеянного склероза, инсульта или черепно-мозговой травмы (ЧМТ), рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. Она подчеркнула, что зевота как проявление сонливости может говорить об анемиях различного генеза.

Зевота как признак сонливости. Дневная сонливость как признак нарушения сна говорит об анемии различного генеза. Чрезмерную зевоту провоцируют: мигрень, рассеянный склероз, эпилепсия, инсульт и ЧМТ. Также зевота может быть симптомом поражения ствола головного мозга. Такое серьезное состояние редко проходит без других симптомов — онемения, слабости в руках или ногах, перекоса лица, поперхивания при глотании, головокружения, — подытожила Заплавнова.

Ранее отоларинголог Шагабутдин Мусаев перечислил главные симптомы гайморита. Он упомянул практически полное отсутствие носового дыхания, ощущение тяжести в щеках, а также высокую температуру и снижение обоняния.

Он добавил, что постоянные проколы делают только пациентам со сложными случаями хронического гнойного гайморита. Мусаев подчеркнул, что современным и эффективным методом лечения гайморита без прокола является использование синус-катетера.