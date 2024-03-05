Названы смертельно опасные последствия злоупотребления сливочным маслом Терапевт Заплавнова: частое употребление сливочного масла чревато инсультами

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Злоупотребление сливочным маслом опасно развитием потенциально смертельных осложнений и заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. Она отметила, что суточная норма — 5-10 граммов продукта.

Несмотря на вкусовые качества и натуральность, сливочное масло нужно очень сильно ограничивать в употреблении, до 5-10 граммов в день, т. к. злоупотребление им может привести к смертельно опасным последствиям, таким, как инсульт, инфаркт, ТЭЛА, атеросклероз и ожирение, — добавила Заплавнова.

По ее словам, сливочное масло слишком калорийное, а также содержит много насыщенных жиров, перегружающих пищеварительный тракт. Медик подчеркнула: сливочное масло противопоказано пациентам с лишним весом, повышенным уровнем холестерина в крови, а также с болезнями печени и желчного пузыря.

Нежелательно употреблять сливочное мало людям, уже страдающим от избыточного веса, повышенного холестерина в крови, болезней печени и желчного пузыря. Это относится к продукту в любом виде, в том числе, в качестве ингредиента выпечки. Абсолютное противопоказание — при остром панкреатите, — подытожила Заплавнова.

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