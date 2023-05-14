Названы самые востребованные фрилансеры в 2023 году Самыми востребованными фрилансерами в 2023 году стали IT-специалисты, бухгалтеры и маркетологи

Фото: shutterstock

Самыми востребованными сферами для фрилансеров в 2023 году стали IT, маркетинг, реклама и пиар, продажи и управление персоналом, а также искусство и развлечения, рассказали корреспонденту NEWS.ru в сервисе hh.ru. Чаще всего работодатели искали на фриланс программистов и разработчиков, консультантов поддержки, рекрутеров, дизайнеров, фотографов, райтеров и редакторов.

Сами фрилансеры с января по май в основном искали работу дизайнера, менеджера по продажам или работе с клиентами, программиста, менеджера по маркетингу и интернет-маркетолога, что соответствовало запросам работодателей.

Спрос на фрилансеров в сферах маркетинга, рекламы, пиара и дизайна за последний год вырос на 113%, согласно данным сервиса «Авито Услуги». Востребованность услуг дизайнеров при этом выросла на 172%, а услуги по созданию и продвижения сайтов — лишь на 61%.

Самыми востребованными сотрудниками на фрилансе стали IT-специалисты, бухгалтеры и маркетологи. С начала года число таких вакансий за три месяца увеличилось на 51%, 36% и 28% соответственно, в сравнении с показателями за четвертый квартал 2022 года, — рассказал NEWS.ru управляющий директор «Авито Работы» и «Авито Услуг» Артем Кумпель.

День фрилансера отмечается в России 14 мая. Дата приурочена к годовщине открытия первой российской биржи с предложениями по удаленной работе, которая открылась в 2005 году.

Ранее сообщалось, что за последний год интерес к самозанятости среди россиян вырос на 30%. Для таких сотрудников работодателями открывается каждая десятая вакансия, при этом самозанятые зачастую занимают временные позиции.