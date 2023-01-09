Названы самые суеверные работники среди россиян Медсестры и продавцы оказались самыми суеверными работниками среди россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Среди россиян самыми суеверными работниками оказались продавцы-консультанты, медсестры, менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом SuperJob. Согласно исследованию, только 27% опрошенных считают себя суеверными, в то время как 52% респондентов отрицают у себя это качество.

Женщины, по данным опроса, оказались более подвержены влиянию суеверий, чем мужчины (33% против 22%). Тройку лидеров среди опрошенных работников возглавили медицинские сестры (42%), продавцы-консультанты (39%), менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие (38%).

В топ-5 подверженных суевериям работников также вошли врачи, HR-менеджеры, водители (по 35%), менеджеры по продажам, региональные менеджеры и разнорабочие (по 34%). Меньше всего подвержены суевериям программисты (16%), менеджеры по маркетингу (16%) и аналитики (17%).

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