Россиянам объяснили, как влиться в рабочий график после Нового года Психолог Сафина рассказала, как влиться в рабочий график после новогодних праздников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После новогодних праздников не нужно стремиться переделать все дела сразу, а стоит заняться чем-то несложным, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Гузель Сафина. Она предложила «порадовать себя обновками», купить билет в театр или договориться с друзьями посидеть в кафе. Также специалист рекомендовала уже сейчас начать планировать будущий отпуск или майские праздники.

Не нужно с первого рабочего понедельника пытаться переделать все дела. Таким образом вы истощаете собственные ресурсы и демотивируете себя. Лучше возьмитесь за что-то несложное, не отнимающее у вас много энергии и времени. Поддержите себя обновками. Приятнее выходить на работу, когда на вас надето новое платье или нанесен новый парфюм. Не обязательно это должны быть вещи: на работе можно смело делиться новостями, свежими планами, — советует Сафина.

Психолог посоветовала поделить крупную задачу на небольшие этапы и на каждый из них отвести определенное время. Такая перспектива, по словам Сафиной, воодушевляет и увеличивает продуктивность. Для того, чтобы выход на работу не стал проблемой, можно заранее начать готовиться к возвращению в привычный ритм, отметила эксперт.

Подготовьтесь к выходу на работу заранее. Начиная с 3-4 января пробуйте вставать по будильнику, уберите гастрономические излишества, начните заниматься спортом. Так вашему организму будет проще прийти в себя и влиться в рабочий процесс, — заключила Сафина.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал потреблять достаточно клетчатки, а именно овощи, зелень и фрукты, чтобы восстановить организм после новогоднего переедания. По его словам, также стоит обратить внимание на блюда с мягкой консистенцией, такие как суп, картофельное пюре или каша. Кроме того, врач рекомендовал в течение дня пить около 2-3 чашек кофе и есть холодец, которые помогут укрепить печень и простимулировать кишечник.