Названы самые популярные направления для путешествий на 8 Марта Турэксперт Ансталь: в мартовские выходные можно посетить Петербург и Калининград

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В длинные мартовские выходные можно посетить Санкт-Петербург или Калининград, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. Настоящая весна, по ее словам, уже пришла в Краснодарский край.

Погреться на солнышке и погулять у моря можно, отправившись в Сочи. В Краснодарский край уже пришла настоящая весна. Также можно рассмотреть такое направление, как Казань. Там есть много интересных мест, памятников. Туристы не потратят много времени на дорогу, зато смогут отправиться в увлекательный экскурсионный тур, — рассказала она.

Блогер также рекомендовала россиянам посетить Стамбул. В Турции, отмечает она, тоже стоит прекрасная погода. В персональный рейтинг Ансталь вошел и Египет. Она советует посетить эту страну в том случае, если есть дополнительные выходные дни.

Ранее Ансталь назвала Санкт-Петербург самым романтичным городом России. По ее словам, туристам также следует посетить Калининград, в котором находится множество старинных замков и усадеб. Также путешественница посоветовала посетить черноморское побережье. Она отметила, что море всегда ассоциируется у людей с романтикой.

В свою очередь посол России в Турции Алексей Ерхов призвал российских туристов оформить страховку в республике. Он рекомендовал путешественникам не испытывать судьбу и не нарушать местных законов.