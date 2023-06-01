Названы самые популярные направления для путешествий этим летом Путешественник Глущенко: Кавказ — самое популярное туристическое направление в 2023 году

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Кавказ является самым популярным туристическим направлением в 2023 году, рассказал NEWS.ru на полях форума «Сообщество» член Общественной палаты Воронежской области и путешественник Михаил Глущенко. По его словам, особенной популярностью стали пользоваться Чечня и Дагестан. Глущенко также отметил, что много туристов по-прежнему едут на побережье Краснодарского края и в Крым, растет интерес к Карелии и Черноземью.

Чаще всего в 2023 году россияне предпочитают отправляться в путешествие по Кавказу. В первую очередь, речь идет о Дагестане и Чечне. Также большой популярностью по-прежнему пользуются Черноморское побережье Краснодарского края и Крым. Сильный интерес у туристов вызывают северные направления: Карелия и Кольский полуостров. С каждым годом растет спрос на местный туризм по Черноземью, — рассказал Глущенко.

Путешественник добавил, что из зарубежных стран россияне чаще всего выбирают Грузию и Турцию. Среди других направлений туристы отдают большее предпочтение Индии, которая перетягивает внимание от Юго-Восточной Азии.

Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что ситуация с отслеживанием беспилотников в приграничных регионах России никак не должна повлиять на курортный сезон. Он уверен, что грядущее лето не будет уступать по потоку туристов прошлому году.