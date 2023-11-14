Названы самые популярные направления для приключенческого туризма Блогер Ансталь: Алтай стал самым популярным местом для приключенческого туризма

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приключенческий туризм подразумевает посещение природных достопримечательностей, различные физические активности или погружение в новую культурную среду, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, такой вид отдыха с каждым годом набирает популярность среди россиян. К приключенческому туризму можно отнести конные походы по горному Алтаю или катание на коньках по льду Байкала, добавила путешественница.

Приключенческий туризм набирает в каждым годом большую популярность. Туристы все чаще хотят отправиться не просто в стандартные туры, а выбрать что-то более увлекательное. Например, можно посетить шикарный турецкий пляж Олюдениз и полетать там на параплане. Также можно отправиться в Кейптаун и поплавать вместе с акулами. Такой отдых предназначен для любителей самых ярких впечатлений. К приключенческому туризму еще можно отнести конные походы по горному Алтаю, катание на коньках по льду Байкала или плавание с китами на Шантарских островах, – рассказала Ансталь.

Путешественница также посоветовала туристам отправиться на охоту за северным сиянием. Она отметила, что лучшее для этого место – Мурманская область.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин рассказал о возросшем интересе россиян к экотуризму. По его словам, за последний год люди стали чаще бронировать туры с отдыхом на природе. Самыми популярными направлениями в России являются Карелия, Байкал и Мурманская область.