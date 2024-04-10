Названы самые популярные направления для отдыха в майские праздники РСТ: Москву и Санкт-Петербург выбирают для отдыха в майские праздники

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Краснодарский край, Минеральные воды, Санкт-Петербург и Москва являются самыми популярными направлениями для отдыха в майские праздники, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, с прошлого года среди туристов также повышается интерес к турам по Кавказу.

На майские праздники лучше планировать свое путешествие по России, так как праздники прерывистые. Самые комфортные и популярные направления — Краснодарский край, Минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, а также Казань. Сейчас еще можно успеть купить билеты и забронировать отели по хорошей цене. Также с прошлого года особую популярность набирает направление в сторону Кавказа, — рассказал Барзыкин.

Эксперт добавил, что из-за большого спроса на туры по Кавказу уже наблюдаются проблемы с наличием мест для размещения в гостиницах. По его словам, к 2030 году количество отелей, гостевых домов и хостелов должно сильно увеличиться.

Ранее Барзыкин сообщил, что самыми популярными заграничными направлениями для отдыха у россиян являются Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турция. По его словам, из ближнего зарубежья можно выделить Белоруссию. Туристы могут приобрести как санаторно-курортные, так и экскурсионные туры, добавил эксперт.