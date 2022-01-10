Названы самые популярные методы восстановить ментальное здоровье на работе

Самым популярными мероприятиями по восстановлению ментального здоровья в рабочем коллективе являются: профилактика стресса и эмоционального выгорания (88%), способность руководителя выстроить поддерживающий разговор (58%), соблюдение режима сна, физической активности и питания (57), говорится в результатах исследования компаний MercerMarsh Benefits и

Inbalansy (документ имеется в распоряжении NEWS.ru). Опрос проводился на протяжении 2021 года среди 104 предприятий-участников — 14 российских и 90 зарубежных в различных сферах — от IT до индустрии моды и нефтедобычи.

Авторы проекта добавили, что забота о ментальном здоровье на рабочем месте стала частью HR-стратегий ведущих западных компаний, особенно на фоне пандемии COVID-19: закрывая одни границы и «размывая» другие — между работой и личной жизнью — коронавирус научил «каждого из нас быстро перестраивать свои процессы; а те, кто не успевал, столкнулись с тревожными состояниями, соблюдение режима сна, физической активности и питания».

Почти все компании-участники исследования (более 90%) столкнулись с проблемами, связанными с ментальным здоровьем. К наиболее частым проблемам относятся нарушение баланса работы и отдыха, выгорание, стресс и тревожность. Цена бездействия в этой ситуации может быть очень высока, так 39% увольнений в России происходят по причине выгорания, а заработать его на «удалёнке» ещё проще, чем в традиционных офисных условиях, — говорится в документе.

В исследовании утверждается, что «позитивный момент» заключается в том, что 71% компаний-участников опроса уже реализуют мероприятия по ментальному здоровью, а каждое шестое предприятие запланировало соответствующие изменения на 2022-й.

Большинство реализуемых мероприятий фокусировались на трех аспектах: профилактика стресса и эмоционального выгорания (88%); навыки руководителей выстроить поддерживающий разговор (58%); сон, питание, физическая активность (57%). Топ-3 инструмента: лекции и вебинары (68%); консультации психолога — 45%, психолог в офисе — 4%; программа поддержки сотрудников (EAP) — 37%, — отмечается в тексте.

В тройку сложностей на этапе внедрения подобных программ вошло «отсутствие понимания, с чего начать». Авторы исследования считают, что «начать нужно с создания базовых условий — атмосферы психологической безопасности, когда сотрудник чувствует поддержку, может свободно задать интересующие его вопросы, предложить новую идею» и получить конструктивную обратную связь.

Отдельная задача — дестигматизация темы ментального здоровья, она решается в том числе через повышение осведомлённости сотрудников в рамках вебинаров и групповых сессий, — подчёркивается в документе.

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