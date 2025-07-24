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24 июля 2025 в 08:15

Названы самые необычные причины травм россиян

«Ингосстрах»: россияне получают травмы из-за высоких каблуков и падений с гамака

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители России нередко получают травмы в быту из-за высоких каблуков, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Ингосстрах». Кроме того, в некоторых случаях граждане травмируются из-за падений с гамака на йоге, удара волной, при обрезке копыт корове и даже в результате нападения слона. Чаще всего россияне обращаются по полисам страхования с переломами верхних конечностей.

Основные причины обращений по полисам страхования — это переломы верхних конечностей на уровне локтевого сустава и предплечья и нижних конечностей на уровне голени и голеностопного сустава, а также травмы пальцев и кистей, — отметили в компании.

Кроме того, россияне обращались по полисам страхования из-за упавших на них москитных сеток и кирпичей. Аналитики обратили внимание, что россияне чаще получают необычные травмы во время летнего отпуска.

Один из клиентов компании стал жертвой слона на Шри-Ланке, получив удар хоботом, который привел к перелому плечевой кости, — добавили в компании.

Ранее на Телецком озере в Республике Алтай произошло столкновение двух моторных лодок. В результате инцидента пострадал один человек. Оба судна, участвовавших в аварии, временно отстранены от эксплуатации.

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