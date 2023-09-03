Названы самые бюджетные маршруты путешествий по России в бархатный сезон Осенью самые дешевые авиабилеты можно купить на рейсы в Петербург, Уфу и Казань

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми бюджетными направлениями для поездок по России в бархатный сезон являются рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Уфу и Казань, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Яндекс. Путешествия». Специалисты сервиса выяснили, что текущие цены на авиабилеты в оба конца ниже средних летних на 42%.

Покинуть столицу и отправиться в Санкт-Петербург можно за 4771 рубля. Менее пяти тысяч рублей также потратят те, кто хочет посетить Уфу и Казань. Перелет в Сочи обойдется в 7,9 тысячи рублей, хотя летом цены за билеты достигали 18,3 тысячи рублей.

Авиабилет до Екатеринбурга в начале осени можно купить за 5,2 тысячи рублей, хотя летом пришлось бы отдать более 10,8 тысячи рублей. Цены снизились и на перелеты в Мурманск и Сургут — сейчас отправиться туда можно за 6,6 и 6,2 тысячи рублей.

Тревел-блогер Наталия Ансталь ранее назвала самым дешевым заграничным направлением осени Абхазию. По ее словом, из-за окончания пляжного сезона поток туристов туда уменьшается, при этом климат остается весьма благоприятным.

Ранее самыми бюджетными направлениями для перелетов в бархатный сезон были названы Белоруссия, Армения и Казахстан. Сколько будет стоить поездка в эти страны — в материале NEWS.ru.