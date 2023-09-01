Бюджетные перелеты из Москвы в бархатный сезон: куда ехать, сколько стоит

Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Самыми бюджетными направлениями для перелетов в бархатный сезон названы Белоруссия, Армения и Казахстан. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия». Сколько будет стоить поездка в эти страны?

Куда выгоднее лететь из Москвы в бархатный сезон

По данным «Яндекс. Путешествий», наиболее выгодные страны для перелетов из Москвы в бархатный сезон это Белоруссия, Армения и Казахстан. По информации экспертов, дешевле всего будет стоить билет из российской столицы в Минск — 8,1 тысячи рублей. Билет в Гюмри обойдется в 14,2 тысячи рублей, а в Астану — 20,1 тысячи рублей. Также авиакомпании предлагают россиянам недорогие поездки в Ош (Киргизия) — 20,7 тысячи рублей, Ереван (Армения) — 21 тысяча рублей, и Самарканд (Узбекистан) — 21,7 тысячи рублей, передает Lenta.ru.

Самыми дешевыми направлением для путешествия из Москвы в страны дальнего зарубежья стала Турция — полет туда будет стоить примерно 18 тысяч рублей в Газипашу и Измир и от 19 до 22 тысяч рублей в Даламан, Бодрум, Адану, Анталью и Стамбул. Также в списке значатся Дубай (25,5 тысячи рублей), Дели (30 тысяч рублей), Рим (34,3 тысячи рублей) и Каир (34,5 тысячи рублей).

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Ереван. Армения

Какие направления для отдыха будут дешевыми в бархатный сезон

Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что самым дешевым заграничным направлением осени станет Абхазия. По ее словам, из-за окончания пляжного сезона поток туристов туда уменьшается, при этом климат остается весьма благоприятным.

«Из дешевых направлений можно выделить Абхазию. Пляжный сезон там заканчивается, а значит, туристов становится меньше, при этом климат весьма благоприятный. Также можно отправиться на отдых в Сочи и заодно посетить Абхазию, которая, как все знают, располагается очень близко», — заявила блогер NEWS.ru.

Также Ансталь порекомендовала посетить Египет и Арабские Эмираты. Еще одно недорогое направление — это Куба, однако в сентябре там обычно бушуют ураганы.

Тревел-блогер Евгения Друкер сообщила NEWS.ru, что среди лучших направлений для отпуска внутри России в бархатный сезон являются Сочи, Абхазия и Краснодарский край. Из заграничных направлений она посоветовала выбрать Турцию.

«Рассматривая отдых на море в бархатный сезон, Сочи, Абхазия, да и весь юг России, безусловно, лучшие направления внутри страны. Также можно рассмотреть Балтийское море. Из заграничных направлений это, конечно же, Турция, потому что там доступно огромное количество рейсов. И даже сейчас путешествие туда обойдется дешевле, чем в Сочи», — сказала она.

Специалист отметила, что поездка в Грузию в бархатный сезон «будет не лучшей идеей, так как перелеты по данному направлению дорогостоящие». Тур в Дагестан, напротив, обойдется туристам довольно дешево.

«В Дагестане есть красивые песочные пляжи, рядом с морем сдается много домов, которые можно арендовать. Погода там тоже весьма комфортная в бархатный сезон. Также осень и весна самое благоприятное время для путешествий в Египет, там уже не так жарко и стоимость тура будет меньше, чем в доступных для россиян Арабских Эмиратах, например», — добавила блогер.

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