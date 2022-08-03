Названы самые богатые российские губернаторы Глава Подмосковья Воробьев стал самым богатым губернатором России по итогам 2021 года

Фото: воробьёв.рф

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв

Самым богатым российским губернатором по итогам 2021 года стал глава Подмосковья Андрея Воробьев: ему удалось заработать 253,9 млн рублей. На втором и третьем местах рейтинга «ФедералПресс» расположились губернаторы Алтайского края Виктор Томенко и Северной Осетии Сергей Меняйло, их доходы за год составили 85,3 млн рублей и 70,1 млн рублей соответственно.

Самым богатым губернатором страны по итогам 2021 года стал глава Подмосковья Андрей Воробьев, сумевший заработать 253,9 миллиона рублей. С заметным отставанием закончили год руководитель Алтайского края Виктор Томенко и Северной Осетии Сергей Меняйло, чьи доходы составили 85,3 миллиона рублей и 70,1 миллион рублей соответственно, — пишет издание.

В топ-5 также вошли губернатор Ярославской области Михаил Евраев и лидер Липецкой области Игорь Артамонов, за 2021 год они заработали чуть меньше 52 млн рублей. Наименее зажиточным среди губернаторов оказался глава Калмыкии Бату Хасиков — за прошлый год он получил всего 1,3 млн рублей. При этом самым большим доходом за всю историю России может похвастаться экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев: в период с 2009 по 2013 год он получил суммарно 1,1 млрд рублей.

Ранее стало известно, что доходы супруги губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольги в 2018 году достигли 1,2 млрд рублей. Это почти в 280 раз превышает его собственный заработок, составивший 4,4 млн рублей.