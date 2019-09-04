Эксперты Всемирного экономического форума назвали Финляндию самой безопасной страной для туристов.
На втором месте в
В первую десятку вошли также Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.
При этом Россия разместилась лишь на 98-й строчке в рейтинге, рядом с Танзанией и Аргентиной.
Вместе с тем эксперты категорически не рекомендовали туристам посещать Сальвадор, Нигерию, Йемен, Венесуэлу и Гондурас.
Ранее News.ru писал о том, что около 17% туристов, получив шенгенскую визу, не едут в государство, которое выдало документ. Такие данные обнародовали авторы опроса, проведённого в социальных сетях. В нём приняли участие свыше 1,5 тысячи человек. Почти половина респондентов (54%) обращается в представительство именно той страны, куда хотят поехать. Ещё треть (29%) получают визу государства, выдающего «шенген» намного быстрее или на более длительный срок, и планируют первое путешествие именно туда.