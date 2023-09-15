Названы российские города, по которым ВСУ попробуют ударить ракетами Taurus Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут запустить Taurus по Адлеру и Новороссийску

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины попытаются атаковать Адлер и Новороссийск, если получат немецко-шведские крылатые ракеты Taurus. Он отметил, что дальность полета Taurus — около 500 км.

У Storm Shadow дальность около 300 км. У Taurus — до 500 км, вот и считайте. Если запускать из Одессы, до достигнет Адлера, Новороссийска. А если забраться дальше, то долетит до Калужской области, если стрелять из-под Киева. От Киева до Москвы, если память не изменяет, около 700 км. Считайте, что это может быть и дальнее Подмосковье, — добавил Дандыкин.

По его мнению, США заставляют Германию поставить Киеву Taurus, а Берлин, в свою очередь, «утерся» после подрыва «Северных потоков».

Это то, к чему немцев склоняют. Четвертого рейха однозначно не будет, а проблемы в экономике — однозначно, особенно после того, как Берлин утерся после подрыва «Северных потоков», их оружие вытеснят американским, так как «Леопарды» горят. А с Taurus нам придется бороться, эти ракеты сбиваются. Немцы горько об этом пожалеют, — подытожил Дандыкин.

Канцлер Германии Олаф Шольц может принять решение об отправке крылатых ракет Taurus Украине в ближайшие недели, заявил ранее глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус на конференции, посвященной 375-летней годовщине со дня подписания Вестфальского мира. В ходе своего выступления, транслировавшегося телеканалом Phoenix, министр заявил, что спорные моменты в данном вопросе касаются гарантий их неиспользования для ударов по территории России.