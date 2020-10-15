Названы регионы с РФ с наибольшей распространённостью ожирения

https://static.news.ru/photo/119b11f4-0f51-11eb-a808-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около половины мужчин и трети женщин в России имеют лишний вес, число страдающих ожирением разнится в регионах.

Попова напомнила, что лишний вес является фактором риска появления гипертонии, диабета, сердечно-сосудистых и иных хронических заболеваний. Кроме того, в условиях пандемии именно люди с избытком массы тела находятся в группе риска по осложнениям течения коронавируса, передаёт РЕН ТВ.

Ожирение наиболее распространено в Орловской, Курганской, Воронежской, Кемеровской, Курской областях, Республике Алтай, Брянской области, Алтайском крае, Тульской области и Еврейской автономной области.

К сожалению, у нас становится все больше детей с лишним весом и ожирением. Среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела у 20%, ожирение у каждого десятого (10,7%). Среди девочек — 14% и 5,6% соответственно, — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова призвала россиян соблюдать умеренность при планировании детского рациона, но не запрещать детям есть какие-либо продукты. Готовить еду следует без лишних соли, жира и сахара.

В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно.

Как писал NEWS.ru ранее, люди с ожирением больше подвержены тяжёлому течению новой коронавирусной инфекции. Это подтвердили современные исследования, проведённые почти на 400 тысячах пациентов, рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.