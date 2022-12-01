Названы пять главных вопросов, которые нужно обсудить перед свадьбой Психотерапевт Наумова посоветовала обсудить ожидания от совместной жизни перед свадьбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паре, которая планирует вступить в брак, нужно обсудить несколько важных вопросов, дабы потом не было мучительно больно от ошибочного выбора избранника всей жизни, рассказала NEWS.ru семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, без пяти минут супругам стоит затронуть будущие планы, ожидания от совместной жизни, работу, воспитание детей и домашние хлопоты.

Важно обсудить, как будет дальше протекать жизнь, какие у каждого ожидания, кто будет работать и сколько, будут ли дети, какое количество, кто будет о них заботиться, каким образом будет осуществляться воспитание ребенка. Основные эти моменты важно обсудить, потому что зачастую людям кажется, что это само собой разумеющееся, но потом оказывается, что у каждого были свои представления, — отметила Наумова.

Психотерапевт подчеркнула, что эти темы необходимо обсуждать каждой паре в начале отношений.

Ранее Наумова рассказала, что в семейных конфликтах, как правило, муж или жена чувствуют неуважение к себе в ситуации, когда одного из супругов не поддерживают, возникает ощущение, что его ценность в глазах другого человека уменьшена. По ее словам, в подобные ссоры часто закладываются отголоски детских отношений со своими родителями. Для решения семейного конфликта человеку важно понять, что детство закончилось и во взрослом возрасте проблемы решаются по-другому.