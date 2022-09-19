Идеальные для завтрака каши оказались возбудителями опасных заболеваний Диетолог Гинзбург назвал идеальные для завтрака каши, которые оказались возбудителями опасных заболеваний

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Различные виды каш — один из самых популярных видов завтрака, однако не все из них полезны для здоровья человека, пояснил в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, манная или рисовая каши с добавлением сахара вредны и опасны для организма, они провоцируют ожирение, сахарный диабет второго типа, гипертонию и атеросклероз. В этой связи диетолог посоветовал есть по утрам богатые полезными веществами гречневую или овсяную кашу.

Мы по утрам едим кашу, и нам все равно какую, но, например, манная или рисовая, да еще и с сахаром вредны, тогда как гречневая или овсяная каши полезны. Именно таким образом они делятся на вредные и полезные. Манная и рисовая каши могут провоцировать развитие современных болезней, повышаются риски ожирения, атеросклероза, сахарного диабета второго типа и гипертонии, — сказал Гинзбург.

Ранее диетолог Гинзбург назвал самые вредные для здоровья блюда. По его мнению, к ним относятся жаренная на подсолнечном масле картошка, жаренное во фритюре в мучной панировке красное мясо и традиционные десерты с большим количество сахара, среди которых торты, кондитерские изделия, выпечка и мороженое. Также диетолог не советует пить пакетированные фруктовые соки, так как в них содержится много сахара.