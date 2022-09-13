Россиянам назвали самые вредные блюда Диетолог Гинзбург назвал жареную картошку и красное мясо вредными блюдами

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Популярные среди многих россиян блюда на самом деле крайне опасны для здоровья, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, в первую очередь речь идет о жаренной на подсолнечном масле картошке, хуже которой может быть только жарка на маргарине, а также жаренное во фритюре красное мясо и традиционные десерты с большим количество сахара.

Пожаренная на оливковом масле картошка в 1,5 — 2 раза менее вредна. Всеми любимое жаренное во фритюре в мучной панировке на подсолнечном масле красное мясо является вредным блюдом, в этом плане полезнее жареная курица. Традиционные десерты, когда жир и сахар в одном флаконе, — торты, мороженое, жирный коктейль, особенно если жир с примесью пальмового масла, такое есть в недорогих сортах кондитерских изделий, недорогих сортах выпечки, — объяснил Гинзбург.

Также диетолог не советует пить пакетированные фруктовые соки, так как в них содержится много сахара.

Как правило туда добавляют сахар, хотя там своего сахара полно, их еще осветляют, то есть удаляют всю клетчатку. Гораздо менее вреден свежевыжатый фруктовый сок с мякотью, хотя и он не есть полезный продукт. Ни в коим случае нельзя приравнивать соки к фруктам. Фрукты скорее полезны, а соки вредны, — подытожил Гинзбург.

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