Названы продукты, полезные для здоровья зубов Врач Сумцова: орехи придадут деснам твердость и упругость

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Чтобы поддержать здоровье зубов, следует добавить в рацион орехи, посоветовала врач-стоматолог Татьяна Сумцова. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнула, что данный продукт содержит фтор и кальций, а также витамины группы А, В, С, D и Е. Благодаря этому орехи придадут деснам твердость и упругость и укрепят зубы изнутри.

В отличие от фтора и кальция, которые укрепляют состояние зубов прежде всего изнутри, витамины указанной группы, особенно С, придают деснам твердость и упругость. Для профилактики полезны любые орехи: кешью, грецкий, фундук, миндаль, — уточнила врач.

Рыба, особенно жирных сортов, полезна для профилактики воспаления десен. Также рекомендуется включить в рацион говядину травяного откорма и курицу. Сваренный на косточке куриный бульон укрепит зубы, мышцы и кости благодаря коллагену. Кроме того, стоматолог советует включить в рацион брокколи и болгарский перец, который защитит от болезней десен. Картофель тем временем поможет поддержать здоровье мягких тканей.

Врач-стоматолог Мария Волкова ранее рассказала, что неправильный рост зубов мудрости может привести к неприятным последствиям, например, к формированию скученности зубных рядов и к хронической травме слизистой оболочки рта. По ее словам, также может начаться процесс формирования кариеса.