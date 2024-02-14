Названы неприятные последствия неправильного роста зубов мудрости Врач Волкова: неправильный рост зубов мудрости может вызвать травму слизистой

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Неправильный рост зубов мудрости может привести к неприятным последствиям, например, к формированию скученности зубных рядов и к хронической травме слизистой оболочки рта, предупредила врач-стоматолог Мария Волкова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что также может начаться процесс формирования кариеса на корне впереди стоящего зуба.

В результате неправильного расположения зубов мудрости может возникать хроническая травма слизистой оболочки полости рта, рассасывание корня или формирование кариозного процесса на корне впереди стоящего зуба, — пояснила стоматолог.

Кроме того, непрорезавшийся зуб мудрости может вызывать лицевые боли из-за сдавливания нижнечелюстного нерва. Волкова подчеркнула, что существует риск возникновения острого воспалительного процесса, для которого характерны боль, отеки, гнойные выделения. Воспаление чревато повышением температуры, ограничением открывания рта и ухудшением общего состояния.

Стоматолог Татьяна Сумцова ранее рассказала, что идеальным режимом ухода за зубами является их чистка после каждого приема пищи, а не только утром и перед сном. Она подчеркнула, что процедура должна длиться не менее трех минут.