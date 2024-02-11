Названы полезные для сосудов продукты, которые также снижают сахар в крови «Здоровое-питание.рф»: зернобобовые помогут снизить риск развития болезней сердца

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Зернобобовые культуры полезны для здоровья, так как способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет портал «Здоровое-питание.рф». По его данным, среди них самыми питательными являются горох, чечевица, фасоль, арахис, нут.

Зернобобовые часто упоминаются среди продуктов с наиболее высоким содержанием клетчатки, которая необходима для здоровья пищеварительной системы и помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. <...> Зернобобовые богаты калием, который поддерживает здоровье сердца, — говорится в сообщении.

Помимо этого, у зернобобовых низкий гликемический индекс, что способствуют стабилизации уровня сахара и инсулина в крови. По этой причине, отметили авторы публикации, эти продукты подходят людям с диабетом. Также зернобобовые помогут контролировать вес.

Ранее профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян рассказал, что во всех крупах присутствуют полезные для сердечно-сосудистой системы минералы и микроэлементы, впитанные растениями из почвы. По его словам, одними из самых полезных каш являются овсяная, пшенная и гречневая.

При этом он подчеркнул, что добавки в виде сливочного масла, пережаренных овощей или жирного мяса превращают кашу из диетического блюда в еду, которая даже может навредить. Каша же без масла помогает бороться с холестериновыми бляшками, способствует очищению сосудов и сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.