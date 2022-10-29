Названы причины дискомфорта в ногах перед сном Врач Кашух: синдром беспокойных ног может возникнуть из-за дефицита железа

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Врач Екатерина Кашух рассказала «Известиям», что синдром беспокойных ног может возникнуть из-за нарушения обмена веществ в нервной системе. Она пояснила, что синдром беспокойных ног проявляется, когда человек лежит на кровати перед сном и в ногах появляется неконтролируемое желание двигать ногами из-за покалывания, мурашек, кожного зуда. Эксперт уточнила, что проблема может возникнуть из-за дефицита железа или фолиевой кислоты в организме, но отметила, что данное состояние требует лечения.

Несмотря на отсутствие прямой угрозы здоровью, это состояние требует своевременной диагностики и лечения. Дело в том, что «беспокойные ноги» могут быть признаком серьезных нарушений в организме, со временем тяжесть синдрома нарастает, — рассказала Кашух.

Он добавила, что специалист поможет подобрать правильное лечение после проведения соответствующих анализов. Кашух порекомендовала для профилактики создавать умеренную физическую нагрузку на ноги за пару часов до сна, а также проводить самомассаж икроножных мышц. Она посоветовала избегать кофе, сигарет и алкоголя в вечернее время.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализует уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.