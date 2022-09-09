Названы препятствующие возникновению рака продукты Диетолог Соломатина: черника и брокколи снижают риск развития рака

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Правильное питание предотвращает риск развития онкологических заболеваний, этому способствует употребление продуктов, содержащих антиоксиданты, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, каждый антиоксидант имеет свою специфику и направлен на различные органы, но в целом эти вещества оказывают общеукрепляющее действие на организм. В первую очередь речь идет об окрашенных продуктах, имеющих яркий пигмент.

Это ягоды, такие как черника, голубика, ежевика, то, что окрашено в темно-синий или фиолетовый цвет. Они хорошо предотвращают разрушение клеток. Также продукты с желто-оранжевым окрасом или в красном цвете, где содержится бета-каротин и ликопин, — арбузы, томаты. Брокколи снижает риски онкологии, в том числе предотвращают рак репродуктивных органов у женщин, — сказала Соломатина.

Она добавила, что развитию рака препятствует витамин C, которого много в шиповнике, квашеной капусте, болгарском перце и черной смородине. В качестве профилактики заболевания подойдет и витамин A, он в большом количестве содержится в печени и яичном желтке.

Ранее доктор медицинских наук и диетолог Алексей Ковальков заявил, что чипсы, сильногазированные напитки, а также мясные полуфабрикаты способствуют развитию онкологии. Он пояснил, что причины возникновения рака до сих пор малоизвестны, однако большинство специалистов сходятся в том, что раковые клетки растут за счет быстрых углеводов.