Названы последствия для выживших после удара молнии Врач Авербах назвал ожоговые раны и аритмию главными последствиями у выживших после удара молнии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае если человек выжил после удара молнии, он может столкнуться с последствиями в виде ожоговых ран и аритмии, рассказал генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах. В разговоре с Пятым каналом врач пояснил, что других заболеваний специалисты за все время наблюдений не выявили.

В принципе, никаких заболеваний не появится, не спровоцирует, кроме аритмии. Еще ожоговые раны бывают. Люди не теряют никакой трудоспособности, и даже иногда доказать, что человека ударила молния, невозможно, — пояснил Авербах.

По словам врача, случаи, когда человек выживает после удара молнии, действительно бывают. Авербах подчеркнул, что такие ситуации редкие. При этом даже при отсутствии симптомов после попадания молнии необходимо обратиться за помощью к специалистам и понаблюдать за состоянием сердца и сердечным ритмом.

Школьник из Иркутской области ранее попал в больницу после удара молнии. По данным правоохранителей, мальчик мылся в бане со старшим братом. Когда брат пострадавшего вышел из помещения, раздался громкий хлопок. Ребенка обнаружили с ожогами.

Жительница подмосковной Коломны 8 июля получила ожоги в результате удара молнии. Ее госпитализировали в Коломенскую ожоговую больницу, где провели медицинские исследования и отпустили на амбулаторное лечение.