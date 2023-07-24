Школьник из Иркутской области попал в больницу после удара молнии по бане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция и прокуратура Нижнеудинского района Иркутской области проверяют, как пострадал ребенок, в которого могла ударить молния, сообщается в Telegram-канале пресс-службы регионального управления МВД. По данным ведомства, мальчик мылся в бане со старшим братом. Когда брат пострадавшего вышел из помещения, раздался громкий хлопок. Ребенка обнаружили с ожогами, он находится в больнице.

В Нижнеудинском районе полиция проводит проверку по факту травмирования ребенка, в которого могла ударить молния. Инцидент произошел вчера (23 июля. — NEWS.ru) около 20 часов 30 минут в городе Нижнеудинске во время сильного дождя, — говорится в сообщении.

Издание «ИрСити» со ссылкой на собственные источники в прокуратуре уточняет, что сейчас жизни школьника ничего не угрожает, он находится в сознании. Ожоги, полученные им в результате удара молнии, оказались нетяжелыми.

Ранее в Красноярском крае в природном парке «Ергаки» от удара молнии на высоте около тысячи метров погибла 27-летняя альпинистка из Екатеринбурга. Также пострадали другие члены туристической группы, один из альпинистов получил ожоги.