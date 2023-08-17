Названы подручные средства, которыми можно безопасно вытащить занозу Травматолог Перетолчин посоветовал использовать пластырь для удаления занозы

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Для удаления занозы можно использовать липкую ленту или пластырь, а также пинцет и иголку, рассказал NEWS.ru травматолог Павел Перетолчин. По его словам, крайне важно достать кусочек из тканей, поскольку со временем могут начаться их воспаление и сепсис.

Если заноза неглубокая, можно использовать липкую ленту или пластырь. Приклейте к участку, где заноза, и резко дерните в направлении из пальца. Если заноза выглядывает, возьмите пинцет, обработайте его антисептиком. Захватите за торчащий кусочек и, не сжимая область вокруг, тяните под тем же углом, под которым заноза вошла, — объяснил врач.

По словам Перетолчина, глубокие занозы стоит вытаскивать с помощью предварительно продизенфицированной иглы. Как объяснил травматолог, нужно приподнять иглой кожу, растянуть ее, подцепить занозу и аккуратно вытолкнуть.

После процедуры ранку нужно обработать антисептиком, а сверху наложить пластырь, — отметил Перетолчин.

Ранее хирург Александр Гоев рассказал, что уличную рану от гвоздя, арматуры или битого стекла необходимо обработать при помощи антисептика и перекиси водорода. Он отметил: для того чтобы остановить кровь, необходимо место раны прижать марлевой салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода. Врач напомнил, что кожные повреждения следует прижигать по краям.