Хирург рассказал, как обработать уличную рану от гвоздя или битого стекла Хирург Гоев: обрабатывать уличные раны нужно антисептиком и перекисью

Фото: shutterstock.com

Уличную рану от гвоздя, арматуры или битого стекла необходимо обработать при помощи антисептика и перекиси водорода, рассказал NEWS.ru хирург Александр Гоев. Он напомнил, что кожные повреждения следует прижигать по краям.

Кожный покров вокруг раны — кожным антисептиком, желательно спиртовым. При подобных травмах повреждаются подкожные сосуды, из-за чего нередко наблюдаются кровотечения. Для того чтобы остановить кровь, необходимо место раны прижать марлевой салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода, — сказал Гоев.

После этого рану следует промыть 3-процентным раствором перекиси водорода. Затем врач рекомендовал осушить место повреждения и наложить на него марлевую повязку с раствором антисептика. Хирург посоветовал использовать растворы йодофоров, если нет аллергии на йод. Если же реакция есть, то следует применить хлоргексидина биглюконат.

После первой помощи обратитесь сразу в травмпункт, где рану повторно осмотрят, удалят инородные тела: осколки, опилки, железную стружку. И повторно обработают, — добавил хирург.

Ранее заведующий травматологическим отделением Химкинской областной больницы Павел Перетолчин рассказал, что медицинскую помощь при переломах необходимо оказать в течение получаса из-за риска осложнений. Врач отметил, что промедление может стать причиной некроза, гангрены, тромбоза и других серьезных последствий.