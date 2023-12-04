Названы подарки, которые не нужно дарить на Новый год Психолог Наумова: на Новый год не нужно дарить касающиеся общего быта подарки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ведущим общий быт россиянам не стоит дарить на Новый год пылесосы, посудомоечную машину и кастрюли, рассказала NEWS.ru психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. Она посоветовала сделать подарок, который подчеркнет заботу о человеке.

Когда речь заходят о людях, которые ведут общий быт, очень важно не дарить на праздники, на Новый год вещи, которые помогут в быту. Не надо дарить пылесосы, посудомоечную машину, кастрюльки и так далее. Это можно купить самим и привнести в семью. Нужно сделать подарок, который будет подчеркивать заботу о человеке, а не о том, что надо навести чистоту, чтобы это не стало дополнительным стресс-фактором, — сказала Наумова.

Ранее психолог заявила, что при выборе новогоднего подарка важно четко знать, что любит ваша вторая половинка, и отталкиваться именно от ее желаний. По ее словам, если человек не любит сюрпризов, можно открыто спросить о новогоднем подарке, возможно, пойти вместе и приобрести его. Наумова отметила, что в качестве презента для девушки идеально подойдут духи, кремы, а для молодого человека — различные аксессуары.

До этого психолог Татьяна Шаврова заявила, что наступление зимы по-своему влияет на поведение людей, и часто предновогодняя суета становится импульсом к пробуждению романтических настроений и желанию флиртовать. Она объяснила, что многие в холодное время года на подсознательном уровне ищут тепла.