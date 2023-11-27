Психолог объяснила, почему перед Новым годом некоторых тянет на флирт Психолог Шаврова: романтическое настроение усиливается с предновогодней суетой

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Наступление зимы по-своему влияет на поведение людей, и часто предновогодняя суета становится импульсом к пробуждению романтических настроений и желанию флиртовать, рассказала в беседе с LIFE.ru психолог Татьяна Шаврова. Она объяснила, что многие в холодное время года на подсознательном уровне ищут тепла.

На первое место выходит скорее желание не замерзнуть, а не желание флиртовать, — заявила психолог.

Она добавила, что морозы становятся для людей стрессом, который не способствует завязыванию новых отношений, однако предзимье и начало зимы становятся временем для адаптации к новым погодным условиям и новым условиям для романтических порывов. Они, как правило, усиливаются ближе к декабрю, особенно с появлением предпраздничного настроения.

Поиск подарков и корпоративы — статистически самая активная пора для новых знакомств и завязывания романов, — подчеркнула эксперт.

По словам Шавровой, праздничному настроению способствует яркий и светящийся декор в магазинах и кафе, создающий чувство теплоты и уюта.

Ранее семейный психолог Дарья Дугенцова рассказала, что иногда человеку хочется возобновить закончившиеся отношения, даже несмотря на болезненный разрыв. Специалист объяснила, что во избежание стресса психика человека подталкивает его вернуться в зону комфорта, однако сразу идти на поводу своих чувств не стоит.