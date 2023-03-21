Названы первые симптомы развития варикоза Флеболог Орлов назвал отечность ног одним из первых симптомов развития варикоза

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Отечность ног и появление узлов на венах являются одними из первых признаков развития варикоза, предупредил врач-флеболог Владислав Орлов. В разговоре с «Москвой 24» специалист пояснил, что венозные узлы при варикозе похожи на шарики и могут быть разными по диаметру, в том числе заметно выступать над кожей.

Также есть неспецифические симптомы, которые появляются при варикозе, но могут быть признаком и многих других болезней. Это утомляемость ног, ощущение, будто они наливаются свинцом. Это их отечность, заметить которую можно по остающемуся на коже следу от резинки носков, — рассказал врач.

По словам флеболога, все симптомы будут проявляться регулярно, а иногда напоминать о себе человеку на протяжении всего дня. Чаще всего пациенты обращают внимание на признаки варикоза по вечерам, когда им начинает жать обувь. Из-за болезни кожа может становиться синего оттенка.

Орлов пояснил, что при варикозе также характерно появление коричневых пятен на внутренней стороне ноги рядом с лодыжкой, трофических язв и так называемых сосудистых звездочек. Эти признаки проявляются при более тяжелой стадии болезни и часто становятся поводом пойти к врачу.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала исключить из рациона пищу, содержащую много сахара, соленые продукты и трансжиры при варикозе. По ее словам, такая пища может привести к образованию тромбов.