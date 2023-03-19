Названы опасные препараты при головной боли Невролог Комаров назвал вольтарен, анальгин и нурофен наиболее опасными при головной боли

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При головной боли ни в коем случае нельзя принимать несколько препаратов, так как при их приеме ситуация может только усугубиться, заявил в разговоре с NEWS.ru невролог Александр Комаров. По его словам, речь идет о нестероидных противовоспалительных средствах, таких как индометацин, вольтарен, анальгин и нурофен.

Нельзя принимать нестероидные противовоспалительные препараты при головной боли, связанной с артериальной гипертензией, а именно индометацин, вольтарен, анальгин, нурофен. На короткий промежуток времени они будут снимать симптом, но потом в разы больше ухудшат состояние, чем было до этого, — подчеркнул Комаров.

Ранее специалист рассказал, что при головной боли необходимо отказаться от ряда продуктов. Если у человека высокое артериальное давление, то ему противопоказаны продукты с большим содержанием соли. Также стоит исключить из рациона кофе, крепкие чаи, энергетики и продукты, которые могут повысить частоту сердечных сокращений, сузить сосуды или накопить жидкость.

Также врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что людям с гипертонией и повышенным холестерином следует отказаться от употребления сыра. Она пояснила, что это связано с содержанием большого количества жиров и соли в продукте, которые могут негативно повлиять на состояние здоровья