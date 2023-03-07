Диетолог перечислила, кому стоит отказаться от сыра Диетолог Соломатина посоветовала гипертоникам отказаться от сыра

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Людям с гипертонией и повышенным холестерином следует отказаться от употребления сыра, посоветовала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» она пояснила, что это связано с содержанием большого количества жиров и соли в продукте, которые могут негативно повлиять на состояние здоровья.

Кто имеет повышенный холестерин, гипертонию, заболевания сердечно-сосудистой системы, ярко выраженный атеросклероз, тем, конечно, нужно есть поменьше сыра из-за большого количества насыщенных жиров и соли в его составе, — рассказала специалист.

По словам диетолога, также противопоказанием может стать индивидуальная непереносимость. Врач отметила, что непереносимость формируется не к самому продукту, а к его составляющим, например, к белку или тирамину. Она может проявляться головной болью.

Злоупотреблять сыром не стоит и тем, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом, органами мочевыделительной системы и подагры. Это связано с тем, что заболевание может усугубиться из-за высокого содержания соли.

Тем, кто склонен к развитию повышения солей мочевой кислоты, подагре, необходимо понимать, что такой концентрированный продукт, который содержит достаточно много белка, нужно употреблять с осторожностью, — предупредила диетолог.

Соломатина ранее порекомендовала включить в рацион продукты, богатые витамином D, чтобы справиться с весенним авитаминозом. Она посоветовала употреблять болгарский перец, квашеную капусту и отвар шиповника для восполнения витамина С.