Невролог рассказал, что нельзя есть при головной боли Невролог Комаров: при головной боли нельзя есть продукты с содержанием соли и кофеина

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Головная боль бывает разных видов и может быть симптомом различных заболеваний, например артериальной гипертензии и менингита, рассказал NEWS.ru невролог Александр Комаров. По его словам, при головной боли необходимо отказаться от ряда продуктов, прежде всего от пищи с высоким содержанием соли и напитков с кофеином.

Если у человека высокое артериальное давление, то противопоказаны продукты с большим содержанием соли. Также противопоказаны кофе, крепкие чаи, энергетики и продукты, которые могут повысить частоту сердечных сокращений, сузить сосуды или накопить жидкость, — объяснил Комаров.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что людям с гипертонией и повышенным холестерином следует отказаться от употребления сыра. Она пояснила, что это связано с содержанием большого количества жиров и соли в продукте, которые могут негативно повлиять на состояние здоровья. По словам диетолога, также противопоказанием может стать индивидуальная непереносимость. Врач отметила, что непереносимость формируется не к самому продукту, а к его составляющим, например к белку или тирамину. Она может проявляться головной болью.