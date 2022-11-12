Названы опасные осложнения при пневмонии Пульмонолог Терещенко: пневмония может привести к деструкции легочной ткани

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Врач-пульмонолог Марина Терещенко рассказала «Известиям», что наиболее частыми осложнениями внебольничной пневмонии являются плеврит и деструкция легочной ткани, которая может привести к некрозу легкого. Эксперт уточнила, что осложненная пневмония отличается от неосложненной тем, что повышение температуры продолжается более пяти дней. Врач добавила, что для полного выздоровления после осложненной пневмонии потребуется 1-2 месяца.

При адекватном лечении большинство неосложненных пневмоний разрешается за 2–4 недели, осложненных — за 1-2 месяца. Госпитализация требуется для детей с тяжелым течением заболевания, с признаками развития осложнений, — сказала Терещенко.

Наиболее подвержены развитию осложнений при пневмонии люди с хроническими заболеваниями, например, бронхиальная астма или муковисцидоз.

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