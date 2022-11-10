Названы причины возникновения красных пятен на теле Дерматолог Андриянова заявила, что красные пятна на теле могут свидетельствовать о стрессе

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Дерматолог Ольга Андриянова рассказала «Известиям», что красные пятна на теле могут свидетельствовать об аллергических реакциях и стрессе. Эксперт отметила, что в качестве аллергенов могут выступить пыль, стиральный порошок, укусы насекомых и продукты питания. Она добавила, что при правильно подобранном лечении пятна могут исчезнуть за более короткий срок.

В некоторых случаях достаточно просто убрать аллерген из своей жизни, и красные пятна пройдут самостоятельно. Но чаще всего приходится применять терапию, которая позволяет быстрее восстановиться и убрать кожные проявления на лице и на теле, — сказала Андриянова.

Она добавила, что если человек является психоэмоциональной личностью, то из-за стресса на коже в области лица, шеи и декольте могут образовываться красные пятна, которые исчезают через 15–20 минут.

Врач-уролог Максим Тыганов ранее рассказал, что мужчины переживают стрессовые ситуации сложнее, чем женщины. Эксперт пояснил, что во время стресса у мужчин в организме вырабатывается адреналин и кортизол, которые первоначально помогают справится с напряжением. Врач уточнил, что в случае продолжительного стресса кортизол начинает «угнетать» выработку тестостерона, а это приводит к снижению синтеза спермы, а также эректильной дисфункции из-за спазмов кровеносных сосудов.