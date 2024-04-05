Названы обычные заболевания, с которыми путают клещевой энцефалит Инфекционист Тимаков: клещевой энцефалит можно легко перепутать с простудой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начало течения клещевого энцефалита после укуса клеща может маскироваться под любой кишечный вирус или вирусное заболевание, поэтому инфекцию легко перепутать с обычной простудой, рассказал NEWS.ru инфекционист Евгений Тимаков. Инкубационный период клещевого энцефалита длится вплоть до 21 дня, первые симптомы распознать почти невозможно, отметил он. Потом у зараженного могут начаться головные боли, тошнота, температура, после чего идет поражение нервной системы, предупредил врач.

Если вас кусает клещ — надо понимать, что начало течения клещевого энцефалита может маскироваться под любой кишечный вирус или вирусное заболевание. <...> Лечить это все очень тяжело. И бывает, к сожалению, поздно, — сказал Тимаков.

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