Назван уровень готовности России к появлению новых вирусов Роспотребнадзор: в России высокий уровень готовности к появлению новых вирусов

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Уровень готовности России к появлению новых вирусов и инфекций достаточно высокий, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. На территории страны действует ряд систем для борьбы с заболеваниями, уточнили в ведомстве.

Функционирует система противодействия инфекциям «Санитарный щит», развивается сеть центров ПЦР, разработаны быстрые, высокотехнологичные отечественные тест-системы. На пунктах пропуска через государственную границу действует санитарно-карантинный контроль, а также АИС «Периметр», — говорится в заявлении.

Регулярное появление в информационном поле заявлений на тему «болезни X» в Роспотребнадзоре назвали выгодным для крупных фармкомпаний. В ведомстве это объяснили «памятью о пандемии коронавируса».

Ранее глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн подчеркнул, что мир приближается к распространению «болезни Х», которая окажется в 20 раз более летальной, чем COVID-19. По его словам, речь идет не об уже имеющемся вирусе в популяции, а о потенциально возможной инфекции, которая может распространиться среди человечества из-за изменений окружающей среды, разработки биологического оружия, а также устойчивости бактерий к антибиотикам.