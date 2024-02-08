Стало известно, можно ли мыться во время болезни Терапевт Луценко: заболевшие могут мыться при отсутствии высокой температуры

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Во время болезни можно мыться, противопоказаний к приему водных процедур нет, если у человека нет высокой температуры, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на врача-терапевта Альфию Луценко. По словам медика, главное после душа — закрыть окна, одеться потеплее и избегать сквозняков.

Луценко добавила, что заболевшие также могут выйти на воздух погулять.

Я не знаю противопоказаний к свежему воздуху. Как только температура тела нормализуется, можно выходить на улицу. Одеваться по погоде, избегать контактов с людьми, — пояснила она.

Терапевт посоветовала не снижать температуру ниже 38 градусов, потому что так организм борется с вирусом и бактериями.

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева ранее рекомендовала употреблять последний стакан жидкости за 1,5–2 часа до отхода ко сну. По ее словам, это позволит обработать и вывести все лишнее из организма, а также поможет избежать проблем с функционированием почек. Эксперт посоветовала выбирать в качестве напитков перед сном нежирные молочные продукты, травяные чаи, обычную воду или натуральные соки без сахара. Она отметила, что такие жидкости помогут расслаблению организма и успокоят нервную систему.