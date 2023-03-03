Названы неочевидные на первый взгляд симптомы гастрита Гастроэнтеролог Вялов назвал небольшой дискомфорт в животе неочевидным симптомом гастрита

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О классическом гастрите сигнализирует небольшой дискомфорт во время приема пищи или после, тяжесть в животе и изжога, рассказал NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, подобные симптомы часто игнорируются пациентами, так как человек не испытывает больших проблем со здоровьем.

Основных симптомов у гастрита нет. При классическом гастрите есть воспаление желудка и разрушается слизистая оболочка. Тогда ничего не болит и вообще все прекрасно, просто возникает небольшой дискомфорт во время приема пищи или после, — отметил Вялов.

Если воспаление уже привело к нарушению работы желудка, в таком случае появляются тяжесть, переполненность и раннее чувство насыщения, продолжил специалист.

Кажется, что съел немного, а как будто слона проглотил. Или, наоборот, появляется бездонная бочка: ешь, ешь, а насыщения все нет. Или появляется жжение вверху живота. Узнаем гастрит по болевому варианту или по тяжести и переполненности, — добавил Вялов.

Ранее гастроэнтеролог рассказал, что главный миф о лечении аппендицита заключается в том, что эту болезнь можно вылечить только хирургическим путем. На самом деле, подчеркнул доктор, она лечится таблетками, и ничего в большинстве случаев удалять не надо. Как уточнил Вялов, аппендицит — это процесс, а не мгновенно проявляющийся недуг.