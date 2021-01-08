Названы нарушения, за которые российских водителей будут лишать прав

https://static.news.ru/photo/1bfefd40-53df-11eb-a7f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст РФ намерен дополнить новый КоАП нормой, согласно которой водители будут лишаться прав до полутора лет за три грубых нарушения ПДД в течение года.

К таким нарушениям будут относиться выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, а также превышение скорости на 60 км/ч. При этом нарушения, которые фиксировались автоматическими камерами, учитываться в «накопительной» системе не будут.

Помимо этого, будут усилены санкции за пьяное вождение. В случае если нетрезвый водитель вёз ребёнка до 16 лет, то его могут лишить прав на срок до трёх лет и оштрафовать на 50 тысяч рублей.

Также уточняются правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО. Если нарушение зафиксировано на камеру, автовладелец будет оштрафован на 800 рублей, но не чаще одного раза в сутки.

Новый кодекс должен был вступить в силу 1 января 2021 года, но он пока даже не внесён в правительство. Как пояснили «Коммерсанту» в пресс-службе Минюста, документ опубликуют ещё раз, если в проект будут внесены изменения, «имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия».

Ранее в России был введён новый штраф для автолюбителей — за неуплату проезда по платной дороге. Для легковых автомобилей, проехавших по трассе без оплаты, штраф составит 1,5 тысячи рублей, а вот для грузовиков и автобусов — уже 5 тысяч. В отношении этого вида штрафов действует своего рода «амнистия»: если нарушитель оплатил штраф не позднее чем через 20 дней с момента вынесения постановления, то он освобождается от административной ответственности, дело закрывается, писал NEWS.ru.