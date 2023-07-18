Названы модели японских автомобилей, которых могут лишиться россияне Автоэксперт Хайцеэр: Япония может запретить экспорт в Россию праворульных джипов и кроссоверов

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Toyota Land Cruiser

Планы Японии запретить экспортировать в Россию машины с объемом двигателя свыше 1,9 литра могут лишить граждан РФ полноразмерных праворульных внедорожников, рассказал NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, в РФ могут перестать поставлять новые джипы и кроссоверы — Nissan X-Trail, Patrol, а также Toyota Land Cruiser и т. д.

Лишимся новых полноразмерных праворульных внедорожников Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, кроссоверов X-Trail и так далее. Двухлитровая Rav4 подпадет под запрет. Но они и так поставляются параллельным импортом через более дружественные третьи страны: из Китая, Европы, Кореи, ОАЭ, то есть страна не заметит потери бойца, — добавил Хайцеэр.

Он отметил, что в РФ могут перестать ввозить некоторые модели Mazda.

Ранее издание «Иомиури» сообщило, что японские власти в рамках ограничительных мер против России могут дополнительно запретить экспорт дизельных и бензиновых легковых машин, в том числе подержанных, с объемом двигателя более 1,9 литра. Кроме того, запрет может затронуть все гибридные модели и электромобили.

Еще в апреле 2022 года Токио запретил экспорт в Россию машин стоимостью более 6 млн иен. Новые ограничения могут быть одобрены кабинетом министров Японии в июле и вступить в силу с августа этого года.

Ранее японская компания Isuzu Motors решила полностью уйти с российского рынка. Она была крупным производителем грузовиков и автобусов. Решение было принято в связи с ситуацией вокруг Украины, а также из-за прекращения поставок деталей и узлов на фоне логистических проблем. Компания передаст акции филиала и сборочный завод российскому автопроизводителю «Соллерс».