Названы имена вероятных преемников Трампа в борьбе с демократами Политолог Можегов заявил, что телеведущий Такер Карлсон может стать «преемником» Трампа

Фото: White House/Global Look Press

Дональд Трамп. Архивное фото

Губернатор штата Флорида республиканец Рон Десантис и телеведущий Такер Карлсон могут стать «преемниками» экс-лидера США Дональда Трампа в борьбе с «кланами демократов», заявил NEWS.ru политолог Владимир Можегов. Он отметил, что известный журналист вполне подходит на роль лидера консерваторов в Штатах. Эксперт также посоветовал Трампу «стать дедушкой, направляющим потоки энергии в руки молодых», а не стремиться реализовать свои амбиции.

Рон Десантис, Такер Карлсон — мощные фигуры. Я бы на месте Трампа поступил так — стал бы дедушкой, направляющим потоки энергии в руки молодых, но он хочет реализоваться сам. На самом деле, это немного проигрышный вариант. Мы видим, что демократические кланы в США стареют, приходят к такому режиму катафалку, какой был у нас в конце существования СССР. А у консерваторов наоборот — очень много молодых, горячих, пассионарных сил, — предположил Можегов.

Собеседник не исключил, что Карлсон вполне может принять участие в президентской гонке, «и его к этому готовят». Политолог отметил, что Демократическая партия своей оголтелой политикой рискует довести США до гражданской войны и уничтожить нацию на фоне противоречий с республиканцами, лидером которых считается экс-президент Штатов Дональд Трамп. Собеседник также обратил внимание на резкую поляризацию СМИ в США в ходе Конференции консервативных движений страны. Можегов подчеркнул, что на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демократическая пресса практически никак не отреагировала, хотя в Даллас (штат Техас) прилетел руководитель европейской страны, члена ЕС и НАТО.

Ранее Можегов рассказал NEWS.ru, что демократы в США пытаются задавить Трампа из-за страха перед возможным участием политика в следующих выборах главы государства. Эксперт предположил, что обыск поместья Мар-а-Ларго в Майами (штат Флорида) пойдет бывшему американскому лидеру только на пользу на фоне низких рейтингов нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена.