Оценена вероятность гражданской войны в США Политолог Можегов: оголтелая политика Демпартии может довести США до гражданской войны

Фото: Alexander Cook/U.S. Air Force

Демократическая партия своей оголтелой политикой рискует довести США до гражданской войны и уничтожить нацию на фоне противоречий с республиканцами, лидером которых считается экс-президент Штатов Дональд Трамп, рассказал NEWS.ru политолог Владимир Можегов. По его словам, на фоне происходящего в стране даже некогда либералы — тот же миллиардер Илон Маск — «правеют» и поддерживают республиканцев.

Собеседник также обратил внимание на резкую поляризацию СМИ в США в ходе Конференции консервативных движений страны. Можегов подчеркнул, что на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демократическая пресса практически никак не отреагировала, хотя в Даллас (штат Техас) прилетел руководитель европейской страны, члена ЕС и НАТО.

(Гражданская война в США. — NEWS.ru) вполне может начаться, об этом давно говорят. Либералы никак не отреагировали на пламенную консервативную речь Орбана, никак не отреагировали на визит премьера европейской страны — члена НАТО, ЕС, а консерваторы восприняли очень тепло. Феноменальная поляризация и выступление Орбана проводят демаркационную линию явной гражданской войны — бикфордов шнур уже искрит, — рассказал Можегов.

По его словам, Демпартия, поддерживая «крупную финансовую олигархию, глобализм, миграцию и мультикультурализм», может спровоцировать «горячий» конфликт со сторонниками консервативной американской традиции, олицетворением которой является Трамп с исторической идеей America first («Америка прежде всего»).

Ранее Можегов рассказал NEWS.ru, что демократы в США пытаются задавить Трампа из-за страха перед возможным участием политика в следующих выборах главы государства. Эксперт предположил, что обыск поместья Мар-а-Ларго в Майами (штат Флорида) пойдет бывшему американскому лидеру только на пользу на фоне низких рейтингов нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена.